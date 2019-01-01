Galatasaray'dan Tetteh için 8 milyon euro

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Alan Carvalho'nun partnerini Çekya'da buldu.

Forvet hattında transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho'nun partnerini buldu.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre teknik ekipte görev alan Necati Ateş, iki ay önce Çekya'ya giderek Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'i izlemeye başladı.

Ateş, iki ayağını da kullanan, pivot santrfor özellikleri taşıyan 21 yaşındaki Ganalı forvet için olumlu rapor verdi.

Sparta Prag kulübü 21 yaşındaki santrfor için 12 milyon eruo bonservis bedeli isterken FFP'ye takılmak istemeyen Galatasaray 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Tetteh'i kiralamaya çalışıyor.

Ganalı oyuncu bu sezon 19 lig maçına çıktı, 9 gol attı.