Galatasaray'dan teknik ve idari kadroya takviye

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, teknik ekibe Necati Ateş, Albert Riera, Selçuk İnan ile idari ekibe Hakan Balta'nın katıldığını duyurdu.

, 2020 - 2021 sezonunda teknik ve idari heyette görev alacak isimleri açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.

Daha fazla takım

1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,

- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Üç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

Haberin devamı aşağıda

- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan Hakan Balta, yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe,

dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır."