Galatasaray'dan taraftarlarına "Sensiz Olmaz" kampanyası

Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlar için yeni bir kampanya başlattı.

Koronavirüs salgınından dolayı tedbirler gereği statlarda artık seyirci girişine izin verilmemesi nedeniyle tribünler uzun bir süre boş kalacak.

Geride bıraktığımız hafta sonu yeniden başlayan ’nın ardından tüm Avrupa ve 'de de maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.

Bu yüzden ilk olarak 'da Borussia kulübünün başlattığı "karton taraftar" modelinin benzerini da uygulayacak.

Daha fazla takım

Buna göre Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlarının fotoğrafına ve maketine yer verecek. "Sensiz Olmaz" isminin verildiği kampanya ise sarı-kırmızılılar tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; “www.sensizolmazgs.com” adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasararay’ın evinde oynayacağı son üç iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.

Sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“23. şampiyonluk yolunda tribünlerde takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız, Galatasaray tarihinde unutulmaz bir kampanyanın parçası olacak. Bu kapsamda taraftarlarımızın baskılı fotoğrafları, son üç iç saha maçında tribünlerimizde konumlandırılacak.

Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu, ertelenen maçlar haziran ayında seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek. Normalleşme sürecinde, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın alışık olduğu dolu tribünleri tekrar hayata geçirmek amacıyla “Sensiz Olmaz Galatasaray” kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.

www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasarayımızın evinde oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.

“Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!” sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.

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Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere sarı kırmızılı renklere gönül vermiş on binlerce taraftarın yoğun katılımının beklendiği kampanyada taraftarlar; dilerlerse aileleri, arkadaşları kısaca sevdikleri ile tribünde yan yana oturma fırsatına da sahip olacak.

19 Mayıs Salı günü başlayan kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü www.sensizolmazgs.com adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.

Taraftarların #SensizOlmazGalatasaray hashtagi ile sosyal medya hesaplarından baskılı fotoğraflarını paylaşmaları beklenirken, Galatasaray ruhu her yeri dolduracak.”