Galatasaray'dan orta sahaya Anderson Esiti takviyesi

Devre arasında birçok noktaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Gent'in 24 yaşındaki orta sahası Anderson Esiti'nin peşine düştü.

Devre arasında birçok transfer yapması beklenen Galatasaray, sürpriz bir orta saha oyuncusuna yöneldi.

Fanatik'ten Hakan Ateşler'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Gent'in 24 yaşındaki yıldızı Anderson Esiti'yi transfer edebilmek için oyuncunun şartlarını Belçika ekibine sordu.

Gent'in uzun boyu ve kuvvetli fiziğiyle öne çıkan Esiti için 2-2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Nijeryalı futbolcu, 2 sene önce Portekiz'in Estoril takımından 1.5 milyon euro'luk bedelle Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.