Galatasaray'dan orta sahaya Anderson Esiti takviyesi
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Devre arasında birçok transfer yapması beklenen Galatasaray, sürpriz bir orta saha oyuncusuna yöneldi.
Fanatik'ten Hakan Ateşler'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Gent'in 24 yaşındaki yıldızı Anderson Esiti'yi transfer edebilmek için oyuncunun şartlarını Belçika ekibine sordu.
Gent'in uzun boyu ve kuvvetli fiziğiyle öne çıkan Esiti için 2-2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Nijeryalı futbolcu, 2 sene önce Portekiz'in Estoril takımından 1.5 milyon euro'luk bedelle Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.