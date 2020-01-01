Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması
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Vedat Yangın
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü iddialarını yalanladı ve Monaco'nun oyuncuyu geri çağırdığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi "oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır".
AS Monaco FC, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."