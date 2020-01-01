Galatasaray

Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması

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henry onyekuru galatasaray 09022020
Vedat Yangın
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü haberlerini yalanladı.

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü iddialarını yalanladı ve Monaco'nun oyuncuyu geri çağırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi "oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır".

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    AS Monaco FC, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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