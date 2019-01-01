Galatasaray'dan futbolculara 9 milyon euro'luk ödeme

Galatasaray yönetimi, futbolculara Ocak ve Şubat aylarını kapsayan 9 milyon euro'luk ödeme yaptı.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray'da oyunculara büyük bir ödeme gerçekleştirildi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın uğraşları neticesinde futbolculara toplam 9 milyon euro'luk bir ödeme yapıldı.

Ocak ve Şubat ücretlerini alan futbolcularda moraller yükselirken yönetim, sezon sonuna kadar hiçbir ödemeyi aksatmadan yapmayı planlıyor. Kulüp, Mart ayının sonunda UEFA'ya borçsuzluk belgesi gönderecek.

Öte yandan geçen sezon 65 milyon euro'luk maaş bütçesine uyan Galatasaray'da, son iki transfer dönemindeki hamlelerle birlikte sayı 55 milyon euro'ya kadar indi. Sarı-kırmızılılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla birlikte maaş bütçesini 50 milyon euro'nun altına düşürmeyi hedefliyor.