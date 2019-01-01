Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tek tweet'lik cevap
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gs.org
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça gerginlik de artmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden öğlen saatlarinde yayınladığı açıklamaya Galatasaray sosyal medyası aracılığıyla cevap verdi.
Sarı kırmızılılar resmi twitter hesabından paylaştığı tweet'te, "Duyulmuyor sesiniz... Tek derdimiz hedefimiz!" ifadelerini paylaştı.
Duyulmuyor sesiniz... 🙃— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 3, 2019
Tek derdimiz hedefimiz! 🏆 pic.twitter.com/DrEuvUGTSI
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da kendi twitter hesabından sarı-kırmızılıların cevabını alıntılayarak, "Hedefimiz zirve, ilgilenmiyoruz diple... #Hedef22" paylaşımını yaptı.
Hedefimiz zirve, ilgilenmiyoruz diple.. #Hedef22 💛❤️ https://t.co/ccBVhGqAq2— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) May 3, 2019