Canlı Skorlar
Süper Lig

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tek tweet'lik cevap

Son güncelleme
Yorum()
gs.org
Galatasaray, twitter hesabından Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça gerginlik de artmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden öğlen saatlarinde yayınladığı açıklamaya Galatasaray sosyal medyası aracılığıyla cevap verdi.

Sarı kırmızılılar resmi twitter hesabından paylaştığı tweet'te, "Duyulmuyor sesiniz... Tek derdimiz hedefimiz!" ifadelerini paylaştı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da kendi twitter hesabından sarı-kırmızılıların cevabını alıntılayarak, "Hedefimiz zirve, ilgilenmiyoruz diple... #Hedef22" paylaşımını yaptı.

 

 

Goal twitter

 

Kapat