Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tek tweet'lik cevap

Galatasaray, twitter hesabından Fenerbahçe'ye cevap verdi.

'de sezon sonu yaklaştıkça gerginlik de artmaya devam ediyor. 'nin resmi internet sitesinden öğlen saatlarinde yayınladığı açıklamaya sosyal medyası aracılığıyla cevap verdi.

Sarı kırmızılılar resmi twitter hesabından paylaştığı tweet'te, "Duyulmuyor sesiniz... Tek derdimiz hedefimiz!" ifadelerini paylaştı.

Duyulmuyor sesiniz... 🙃



Tek derdimiz hedefimiz! 🏆 pic.twitter.com/DrEuvUGTSI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 3, 2019

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da kendi twitter hesabından sarı-kırmızılıların cevabını alıntılayarak, "Hedefimiz zirve, ilgilenmiyoruz diple... #Hedef22" paylaşımını yaptı.