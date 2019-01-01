Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriqi çalımı
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Adı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi için Galatasaray'da harekete geçti.
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Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre önümüzdeki günlerde yetkili isimlerle görüşmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Kosovalı forvet için 3 milyon euro önerecek.
Teknik direktör Fatih Terim'in de 25 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği ve takımda görmek istediği belirtildi.
Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Muriqi, 36 resmi maçta 17 gol, 8 asistlik bir performans gösterdi.