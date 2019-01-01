Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriqi çalımı

Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi, Galatasaray'ın radarına girdi.

Adı ile anılan Vedat Muriqi için 'da harekete geçti.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre önümüzdeki günlerde yetkili isimlerle görüşmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Kosovalı forvet için 3 milyon euro önerecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in de 25 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği ve takımda görmek istediği belirtildi.

Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Muriqi, 36 resmi maçta 17 gol, 8 asistlik bir performans gösterdi.