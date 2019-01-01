Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray, Ümraniyespor maçının ardından sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Falcao’nun salı gününe kadar İstanbul’da tedavi göreceği ardından yeniden İspanya’ya gideceği ifade edildi.

’dan yapılan açıklama şu şekilde:

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"İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek.

Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki subtotal yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi."