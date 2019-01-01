Galatasaray'dan açıklama: Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı
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Galatasaray resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2014'te 4,75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray formasıyla toplam 42 maça çıkan oyuncu son olarak Türkiye Kupası'nda 26 Aralık 2017 tarihinde Bucaspor'a karşı forma giydi.