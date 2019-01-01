Galatasaray'dan açıklama: Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Galatasaray resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2014'te 4,75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray formasıyla toplam 42 maça çıkan oyuncu son olarak Türkiye Kupası'nda 26 Aralık 2017 tarihinde Bucaspor'a karşı forma giydi.