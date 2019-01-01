Canlı Skorlar
Galatasaray

Galatasaray'dan açıklama: Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Galatasaray resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Editörün Seçtikleri

27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2014'te 4,75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray formasıyla toplam 42 maça çıkan oyuncu son olarak Türkiye Kupası'nda 26 Aralık 2017 tarihinde Bucaspor'a karşı forma giydi.

 

Sonraki haber:
İtalya Süper Kupası'nda oynanacak olan Juventus-Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sonraki haber:
Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Trabzonspor-Balıkesir Baltokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sonraki haber:
Mehmet Özdilek: İkinci yarıya moralli başlamak istiyoruz
Sonraki haber:
Galatasaray'dan beklenmedik hamle... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 16 Ocak
Sonraki haber:
Beşiktaş'ın transfer hedefine Juventus müjdesi... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 16 Ocak
Kapat