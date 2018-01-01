Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk Maicon ve Rodrigues paketi
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AA
Ocak ayı transferleri için paraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın kurtarıcısı Suudi Arabistan'dan çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Garry Rodrigues için Slaven Bilic'in takımı Al Ittihat ile 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Maicon'u da aynı takıma göndermeye hazırlanıyor.Rodrigues'in satışından gelecek %20'lik payı PAOK'a verecek olan Galatasaray, bu transferden 8 milyon euro elde edecek. Maicon'u da 5 milyon euro'ya elden çıkarmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, kasaya toplamda 13 milyon euro koyacak.