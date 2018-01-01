Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk Maicon ve Rodrigues paketi

Garry Rodrigues'i 10 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a satmayı düşünen Galatasaray, Maicon'u da aynı takıma bonservisiyle vermek istiyor.

Ocak ayı transferleri için paraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın kurtarıcısı Suudi Arabistan'dan çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Garry Rodrigues için Slaven Bilic'in takımı Al Ittihat ile 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Maicon'u da aynı takıma göndermeye hazırlanıyor.

Rodrigues'in satışından gelecek %20'lik payı PAOK'a verecek olan Galatasaray, bu transferden 8 milyon euro elde edecek. Maicon'u da 5 milyon euro'ya elden çıkarmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, kasaya toplamda 13 milyon euro koyacak.