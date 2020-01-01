Galatasaray'da üç futbolcunun daha testi pozitif

Sarı-kırmızılı takımda pozitif vaka sayısı beşe yükseldi.

, toplam 5 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve futbolcuların isimlerinin belirtilmediği duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü 'u konuk edecek.

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Pozitif testlerden biri Arda Turan'a ait

Galatasaray'ın bu duyurusundan birkaç saat sonra Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu "Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.