Galatasaray'da Sinan Gümüş kadro dışı kalıyor
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Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün, derbi öncesi takımı uğurlamaya gelen taraftara söylediği ırkçı sözler büyük tepki çekti.
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Mbaye Diagne'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Sinan Gümüş, Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum." yorumunu yapmıştı. Genç futbolcu daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek, özür açıklaması yayınladı.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetim bu olay üzerine Gümüş'ü kadro dışı bırakma kararı aldı.
25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.