Galatasaray'da Şener, Adem ve Babel sağlık kontrolünden geçti
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Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Galatasaray'ın transferindeki Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasını Fulham'da geçiren Hollandalı golcü Ryan Babel'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Şener Özbayraklı'nın ve Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Adem Büyük'ün Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Bu 3 futbolcunun önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.