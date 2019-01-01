Galatasaray'da Şener, Adem ve Babel sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre 'ın transferindeki Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasını 'da geçiren Hollandalı golcü Ryan Babel'in, ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Şener Özbayraklı'nın ve ile sözleşmesi biten Adem Büyük'ün Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Bu 3 futbolcunun önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.