Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi neden idari yönden ibra edilmedi?
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AA
Galatasaray Kulübü'nün Cumartesi günü yapılan mali ve idari genel kurulunda Mustafa Cengiz ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu gelişme üzerine kulüp tüzüğü gereğince 1 ay içinde seçim kararı alması gerekiyor.
Peki kurulda neler konuşuldu ve yönetimin idari yönden ibra edilmemesinin sebepleri neydi?
Goal'ün Cumartesi günü kürsüye çıkan kongre üyelerinin yönetime karşı yaptıkları ana eleştirilerden derledikleri şu şekilde...
- Galatasaray Lisesi mezunları olan 139 kişinin üyelik başvurularının 'toplu organizasyon' olarak görülüp, içlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaşlı olanların da olması ve üyelik imzalarının sıkıntılı olması gerekçesiyle reddedilmesi.
- Eski kulüp başkanı Dursun Özbek'e hakarete varan söylemlerde bulunan 'Yellow Friday' kampanyasının yaratıcısı Gökhan Bilek'in başkan kontenjanından kulüp üyesi yapılması.
- Mustafa Cengiz'in temsil şekli ve kulüp üyelerine karşı üslubu.
- Şeffaflık sözlerine rağmen Emre Taşdemir'in sözleşme detaylarının borsaya bildirilmemiş olması.
- Mustafa Cengiz'in "İbra edilmezsem mahkemeye giderim." şeklindeki sözünün üyelerce tehdit ve meydan okuma olarak algılanması.
- Teknokent ve Kemerburgaz projelerinde verilen sözlere rağmen somut ilerlemeler olmaması.