Galatasaray'a Nordin Amrabat sayesinde 500 bin Euro daha

CAS, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmayı yerine getirmeyen Malaga'nın Galatasaray'a 500 bin euro ödemesine karar verdi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray için olumlu bir karara imza attı.

Kurul, 2015 yılında Nordin Amrabat'ın Galatasaray'dan,Malaga'ya transferi esnasında iki kulüp arasındaki anlaşmaya uymayan İspanyol ekibinin, 500 bin euro ödemesine karar verdi.

Kararın ardından bir açıklama yapan Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, "48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş" dedi.

Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklaması

"Eski profesyonel futbolcumuz Nordin Amrabat’ın Ağustos 2014 tarihinde Malaga CF kulübüne transferi kapsamında kulübümüz ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi arasında yapılmış olan anlaşma ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi tarafından düzenlenecek olan maç organizasyonu karşılığında kulübümüze 500.000 EUR ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Sözleşmede düzenlenen taahhütlerin yerine getirilmediğinin görülmesi üzerine kulübümüz tarafından Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketine karşı Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport) nezdinde alacak davası açılmıştır.

Spor Tahkim Mahkemesine 3.10.2019 tarihinde yapılan başvuru sonucu dosya 23.2.2021 tarihinde kulübümüz lehine sonuçlanmış olup, Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin 500.000 EUR tutarındaki ücret ile 10 Ekim 2014 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek olan %5 oranındaki faiz tutarından müteselsilen ve müştereken sorumlu olduğuna dair hüküm kurulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Malaga Başkanı Jose Maria Munoz'un açıklamaları

Ekonomik zorluklar yaşayan Malaga'da mahkeme kararıyla 16 Eylül 2020'de başkanlık görevine atanan Jose Maria Munoz, düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

"Nordin Amrabat'ın sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmemesinden dolayı CAS tarafından 500 bin euro ceza aldık ama bunu ödemede sorunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaray'dan değil, geçmişten kalma farklı konulardan dolayı 15 kadar borç ödeme başvurusu aldık. 1 milyon euro'dan fazla borç ödemesi geldi. Umarım daha fazla borç gelmez. Bunlar öngörülmeyen ödemeler. Kotayı doldurduk."

Nordin Amrabat Galatasaray'da ne yaptı?

2010-11 sezonunda PSV'den Kayserispor'a transfer olan Nordin Amrabat, burada gösterdiği performansla İstanbul takımlarının dikkatini çekti. 2012 yazında, sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray transfer atağına girişti ve Burak Yılmaz, Hamit Altıntop gibi oyuncuları kadrosuna kattı. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği isimlerden biri de Amrabat'tı. Uzun pazarlıklar sonucu Faslı oyuncu, 8.6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

Amrabat, sarı-kırmızılı formayı 56 maçta sırtına geçirdi. Süper Lig'de sadece Antalyaspor'a bir gol atabildi. Beklentileri karşılayamayan oyuncu, yine de bazı Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam etti. 2013-14 sezonunun devre arasında 3.5 milyon euro'luk bir bedelle Malaga'ya transfer oldu.

Nordin Amrabat şimdi nerede?

Malaga'da kötü bir dönem geçirmeyen Amrabat, Akdeniz takımının ekonomik çöküntü yaşaması nedeniyle gözden çıkarıldı. Önce, 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer oldu. Ardından La Liga'nın bir diğer temsilcisi Leganes'e kiralandı. 2018 yazında ise Dünya Kupası oynadıktan hemen sonra Suudi Arabistan takımlarından Al-Nasr'a transfer oldu. 33 yaşındaki oyuncu futbol hayatını halen bu ülkede sürdürüyor.

Malaga'ya ne oldu?

Malaga'nın kaderi 2010 yılında değişti. Kulübün çoğunluk hisselerini satın alan Katarlı Abdullah Al Thani kulübe büyük bir yatırım yaptı. Santi Cazorla, Ruud van Nistelrooy, Baptista, Diego Lugano, Martin Demichelis, Javier Saviola, Roque Santa Cruz gibi oyuncuları kadrosuna katan ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Malaga, o günlerin hemen ardından çok büyük bir ekonomik kriz yaşadı. Abdullah Al Thani'nin kulüple ilişiği mahkeme kararı ile kesildi. Bu durum, sportif performansa da olumsuz olarak yansıdı. 2017-18 sezonunu La Liga'da son sırada bitiren mavi-beyazlı takım küme düşmek zorunda kaldı. 2.Lig'deki ilk sezonunu üçüncü sırada bitren Malaga, play-off yarı finalinde Deportivo La Coruna'ya yenildi. Geçen sezon bir alt lige düşme tehlikesini son haftalarda savuşturan Malaga, bu sezon orta sıralarda geziniyor.