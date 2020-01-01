Galatasaray'a kayyum atanması davası reddedildi

Galatasaray’a kayyum atanması ile ilgili İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava reddedildi.

Sarı kırmızılıların eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ile bir diğer kulüp üyesi Barış Cenk Akkaya'nın, 'hakimin müdahalesi' talebiyle, 'a kayyum atanması gerektiğini öne sürdükleri başvuru, İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin avukatları katıldı.

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Mahkeme, davacıların "bir ay içerisinde seçimli genel kurulun toplanması" talebinin reddine karar verdi.