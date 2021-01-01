Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten iyi haber

Galatasaray, yeni transfer Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, yeni transfer Gedson Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "21 Ocak tarihinde Covid-19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir” denildi.

