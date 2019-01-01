Galatasaray, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'ın Wolfsburg'un milli yıldızı Yunus Mallı için teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

, Yunus Mallı'yı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.

Fanatik' te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Fatih Terim’in talebi üzerine 27 yaşındaki futbolcuya yöneldi. Tecrübeli teknik direktör, A Milli Takım'dan eski oyuncusu olan Yunus'u ikna etmek adına bizzat devrede olacak. Ayrıca oyuncunun bonservisi için 3.5 milyon euro’luk bir teklifle ’un kapısı çalınacak.

Hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev yapabilen Yunus’u iyi bir hamle oyuncusu olarak gören Terim, Belhanda’nın olası satışında sıkıntı yaşanmaması adına da bu transfere önem veriyor.

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Kulübüyle 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Yunus, 2017’de ’dan Wolfsburg’a 12.5 milyon euro’ya transfer olmuştu.