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Galatasaray yönetiminden derbiye özel prim

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AA
Maç başına galibiyet primini kaldıran Galatasaray yönetimi, derbiye özel prim belirledi.

Tüm Türkiye yavaş yavaş pazar günü oynanacak olan derbiye ısınırken kulüp yönetimleri de kritik derbi öncesi özel uygulamalar getiriyor. Galatasaray yönetimi sezon başında galibiyetlerden sonra prim ödememe kararı almıştı. Ancak bu karar derbi için bozulacak.

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Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe deplasmanında alınacak zafer için bu kuralı rafa kaldıracak.

Kadıköy'deki 20 yıllık özlemin sona ermesi halinde futbolculara özel prim verilecek. Miktarın minimum 5 milyon TL olması bekleniyor.

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