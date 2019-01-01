Galatasaray yönetimi Florya'ya çıkarma yaptı

Kritik derbi öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve asbaşkan Abdürrahim Albayrak Florya'da takımı ziyaret etti.

Kadıköy'de 19 yıldır 'nin bileğini bükemeyen , derbiye yoğun mesai ile hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların bugün yapılan antrenmanında takımın sürpriz ziyaretçileri vardı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmanda dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti. İkili takıma moral ziyaretinde bulunurken bir süre Fatih Terim'le de sohbet etti.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.