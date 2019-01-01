Galatasaray'da yönetim yeniden mahkemeye gidiyor

İbrasızlık kararını mahkemeye taşıyıp tedbir kararı aldırtan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi şimdi ibrasızlığın tamamen iptali için başvuracak.

'da 23 Mart günü gerçekleştirilen Genel Kurul'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, idari yönden ibra edilmemişti.

Tüzüğe göre yönetimin 1 ay içerisinde seçim kararı alması gerekiyordu. Üstelik yapılacak seçime mevcut başkan ve yönetim giremeyecekti.

Kararı mahkemeye taşıyan yönetime müjdeli haberler art arda geldi.

İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın itirazlarını kabul etti ve tedbir (yürütmeyi durdurma) kararı aldı.

Mahkemenin aldığı kararların ardından -tedbir kararı devam ettiği sürece- yönetimin 1 ay içerisinde seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı, olası bir erken seçim halinde de seçime girme hakkını elde etmiş oldu.

Yönetim 15 gün içerisinde idari ibrasızlığın kaldırılması talebiyle yeni bir itirazda bulunacak.

Galatasaray'da benzer durumu Adnan Polat da yaşamış, mahkeme süreci yaklaşık 5 yıl sürmüştü.