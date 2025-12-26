Galatasaray yeni stoperini Premier Lig’de buldu! Transferde sıcak gelişme

Bu sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Premier Lig devinin stoperini gündemine aldı.

Ne söylendi?

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Axel Disasi’ye Avrupa’dan ciddi ilgi var. 1.91 boyundaki savunma oyuncusu için birçok kulübün devrede olduğu belirtilirken, bu takımlar arasında Galatasaray’ın da yer aldığı vurgulandı.

Kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Torreira sürprizi!

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın absürt bir teklif gelmemesi durumunda Uruguaylı yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.