Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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AA
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon egzersizleri ve sahadaki yenilenme koşusunun ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Pazar günü oynanacak Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı 19.00'da başlayacak, maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Daha önce ilk yarının 5. haftasında Malatya'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.