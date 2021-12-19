Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'ten hakeme tepki: Oyuncularıma yalancı diyemezsin

Süper Lig'de evinde Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maçın ardından hakeme öfke büyüktü.

Cezası devam eden Fatih Terim'in yerine takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Necati Ateş, basın toplantısında maçın hakemi Zorbay Küçük'e yüklendi.

Ne söyledi?

Küçük'ün haddini aşan ifadeler kullandığını öne süren Ateş, şu açıklamayı yaptı:

"Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kart çıkarır gösterirsin. Daha yanlış bir şey yaparsa kırmızı kart gösterirsin."

"Bir hakem ki adı Zorbay Küçük; kendisi benim yüzüme oyuncuma 'Go Lan' diyor. Oyuncum bana bunu söylediğinde bunu teyit ettiriyoruz. Soruyorum oyunculara 4-5 oyuncu evet dedi diyor."

"Hakeme söylediğimde bana oyuncun yalancı diyor. Hangi hadle bunu söylüyorsun. Değil Galatasaray oyuncusu hiçbir oyuncu için bunu diyemezsin, bunları söyleme hakkına sahip değilsin."

"Biz puan kaybının hesabını yaparız. Bunun hesabını vermeyiz. Kimseye bunun hesabını sormuyoruz. O kadar canımız yandı ki hep diken üstündeyiz. Bu gücü nereden alıyor ? Senin oyuncunu yalan söylüyor diyebilecek kadar. Bunlardan dolayı ceza yiyoruz."

"Temsilci bunların hepsini duydu. Biz bu cezaları yerken onlar nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacak. Temsilci telefonu var çekiyor. Biz gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk."

"Sarı kartı ne zaman verecektin diyoruz, zaman geçiriyor diyoruz 'onu da bir sonraki maç veririz' diyor. Bu kavgaya gelmiş, aşikar görünüyor."

"Hakem bunu nasıl söyleyebilir"

Ateş, maç sonunda hakem ile Arda Turan arasında yaşananları ise şöyle aktardı:

"Arda maç bittikten sonra itirazda bulundu. Cümle şuydu; 'kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz?'.. Cevap olarak 'ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın bana?' dedi. Hakem bunu nasıl söyleyebilir. Arda'nın Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin."

"TFF'ye kendisi için şikayette bulunacağız. Oyuncu ve teknik adamla diyaloglara giriyorsan, bu yüzden geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Bugünü yaşamak acıydı, çok üzüldüm Türk futbolu adına."

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