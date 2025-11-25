Galatasaray vs Union St.Gilloise: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Şampiyonlar Ligi'nde 4 haftada 9 puan toplayan Galatasaray evinde Union St.Gilloise'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibini mağlup ederek grubunu ilk 8'in içinde bitirmeyi hedefliyor. Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri, kulüp tarihinde ilk defa dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmak istiyor.

Avrupa arenasında 4 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen U.S Gilloise ise Galatasaray karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. Belçika ekibi, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 3-1 kaybetmişti. U.S Gilloise, grupta son 24'te yer almak için Galatasaray karşısında işleri tersine çevirmeye çalışacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geleceği maç, 25 Kasım 2025'te saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak.

Galatasaray vs Union St.Gilloise maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı Türkiye’de TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, TABİİ üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca TRT'nin yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Galatasaray vs Union St.Gilloise başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Rams Global Stadyumu

Galatasaray vs Union St.Gilloise maçı, 25 Kasım Salı günü saat 20:45'te başlayacak ve sarı-kırmızılıların stadı RAMS Park'ta oynanacak.

Takım haberleri ve kadro

Galatasaray takım haberleri

Galatasaray’da Union SG karşılaşması öncesi önemli eksikler bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan alınan Mario Lemina ise maça yetişmesi beklenen oyuncular arasında. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması kapsamındaki cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. UEFA kadrosunda olmayan Kazımcan Karataş da Belçika ekibine karşı görev yapamayacak.

Öte yandan Ismail Jakobs sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu maçta kart görmesi durumunda Monaco deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Galatasaray, Union SG karşısında galip gelerek tarihindeki ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 4 galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Son 3 Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 13 yıl aradan sonra lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.

Union St.Gilloise takım haberleri

Union SG’de sarı kart ceza sınırında oyuncu bulunmazken, Mohammed Fuseini ve Fedde Leysen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Teknik direktör David Hubert, Galatasaray karşısında oynayacakları maçı önemsediklerini belirtirken, kadrodaki eksiklerin kalite ile telafi edileceğini vurguladı.

Belçikalı çalıştırıcı, Avrupa’daki diğer rakiplere göre Galatasaray’ın üst seviyede olduğunu ve mücadele etmenin önemine dikkat çekti: "Burada Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi oyuncular var. Hangi seviyede olduğumuzu görmek için bu maç bizim için çok iyi. Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Avrupa'da da Inter ve Newcastle maçlarından sonra iyi adımlar attık. Kompakt durmaya çalışıyoruz. Disiplinli bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Atletico Madrid karşısında iyi bir sonuç almaya yakındık."

Form

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son üç maçında Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleri ile üst üste 3 kez kazandı. Belçika temsilcisi karşısında kazanması halinde kulüp tarihinde ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak.

Union SG ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

Aralarındaki Maçlar

Union SG bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Belçika ekibi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 karşılaşmanın 5'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'yi 3-1 yenen Union SG, sonrasında ise Newcastle ile Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e de 3-1 mağlup oldu. Belçika ekibi, bu süreçte aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda yaşadı. Union SG, şu anda organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor. Belçika ekibi, 14 gol yiyen Ajax'ın ardından Danimarka temsilcisi Kopenhag ile birlikte kalesinde gördüğü 12 golle organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı oldu.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.

Puan Durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 iddiasını sürdürmek için kritik bir galibiyet peşinde. Union SG ise grupta üst sıralarda kalabilmek adına puan arayışında.

