Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli ile masaya oturacak

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen için Sarı-kırmızılılar tarihi bir imza atabilir.

Galatasaray tarihi transfer için masaya oturuyor

Osimhen'in bonservisini almak için hamle yapabilir

Nijeryalı kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyiyor

NE OLDU? Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine katan Galatasaray, bu hamlesiyle tüm dünyada ses getirmişti. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı santrforu bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli ile masaya oturacağı söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Futbol Arena YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük şunları söyledi: "Galatasaray belli ki masaya oturacak. Şansını deneyecek diyelim."

BÜYÜK RESİM: Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme şansının çok düşük olduğunu belirterek şunları söyledi: "Galatasaray o masaya oturacaksa sukunetini koruyup, sessiz sedasız bu işi bitirmesi lazım. Ama ben bu ihtimalin yüzde 10-15 olarak görüyorum."

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Victor Osimhen'in transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı. Osimhen bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.