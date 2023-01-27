Tecrübeli kaleci, hakeme yönelik gösterdiği tepkinin ardından ceza almaktan kurtulamadı.

Süper Lig'e geldiğinden beri gösterdiği harika performansıyla gönüllerde taht kuran Muslera, şimdiden Galatasaray'ın efsane oyuncularından birisi oldu.

Başarılı kaleci, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda as kaleci olarak takımda şans bulamadı.

Ancak oynamamasına rağmen, ateşli geçen Gana maçının ardından sinirlerine hakim olamadı.

Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan Uruguay ve Gana mücadelesinde Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı, fakat bu sonuç onların gruptan çıkması için yeterli olmadı.

Ve maçın ardından Uruguaylı kaleci, hakemin kararlarından oldukça şikayetçiydi.

Bunu net bir şekilde gösteren Muslera, tepkisinin dozunu artırınca, bu tepki ona ceza olarak geri döndü.

Gana maçının ardından hakeme yönelik itirazda bulunan 4 futbolcuya FIFA tarafından ceza yağdı.

Muslera da ceza alan futbolculardan birisi...

Getty

Muslera'ya 4 maç ceza

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle 4 maç ceza verildi.

Ayrıca, itiraz eden diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Getty

Uruguay'a da 1 maç ceza

Ceza alan futbolcular, bu cezalarını milli takımda oynayacakları maçlarda çekecekler.

Ve bu futbolcular, 20 bin İsviçre Frangı ceza da ödemek zorundalar.

Uruguay Milli Takımı'na da 50 bin İsviçre Frangı para cezası ve bir iç saha maçında seyircisiz oynama cezası verildi.