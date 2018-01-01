Galatasaray ve Serdar Aziz'in yolları ayrıldı

Fatih Terim'in gözden çıkardığı Serdar Aziz, Galatasaray'dan ayrılacak ancak futbolcunun sözleşmesi feshedilmeyecek.

Galatasaray ile Serdar Aziz'in birlikteliği sona eriyor.

Sivasspor maçında mide problemi nedeniyle forma giymedikten bir gün sonra Maldivler'den tatil fotoğrafı paylaşmasının Fatih Terim'i çok sinirlendirdiği ve oyuncunun biletinin kesildiği iddia ediliyordu.

TRT Spor'dan Volkan Kılıç'ın haberine göre, Serdar Aziz ile Galatasaray karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracakları da ayrıca iddia edilmişti.

1 - Bu sezon Süper Lig'de en az beş maçta forma giyen Galatasaraylı defans oyuncuları arasında en fazla gole katkı yapan (3; iki gol ve bir asist), maç başına en fazla ikili mücadele kazanan (6.6) ve pas yüzdesi en yüksek (%88) isim Serdar Aziz. Ayrılık? pic.twitter.com/6TLOLO1jOr — OptaCan (@OptaCan) December 28, 2018

Serdar'ın menajeri Haluk Canatar ile Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak bugün bir yemekte bir araya geldiler ve milli futbolcunun kulüpteki geleceğini görüştüler. Bu görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

Serdar Aziz bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı.

"Serdar Aziz Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gidebilir"

TRT Spor'a bağlanan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Canatar, "Galatasaray yönetimi beni aradı, Serdar Aziz'e kulüp bulmam söylendi." dedi.

"Oyuncum Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gidebilir. Kulüp izin verdi."

Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedileceği iddiaları hakkında da konuşan Haluk Canatar "Galatasaray'ın istediği de bir bonservis bedeli var." açıklamasında bulundu.