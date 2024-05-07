Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri: Süper Lig'deki puan durumu ve kalan maçlar...

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı için ihtimaller şimdiden hesaplanmaya başlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında artık bitime çok az kaldı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler? GOAL Türkiye ile göz atalım...

SON 3 HAFTA KALDI

Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına zirvede girdi.

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Fenerbahçe'nin kalan maçları:

Fenerbahçe vs Kayserispor,

Galatasaray vs Fenerbahçe

Fenerbahçe vs İstanbulspor

Galatasaray'ın kalan maçları:

Karagümrük vs Galatasaray

Galatasaray vs Fenerbahçe

Konyaspor vs Galatasaray

PUAN FARKI AÇILDI!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğuna ulaşacak.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak şampiyon olacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi lazım. Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.