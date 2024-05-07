Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri: Süper Lig'deki puan durumu ve kalan maçlar...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında artık bitime çok az kaldı.
Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler? GOAL Türkiye ile göz atalım...
SON 3 HAFTA KALDI
Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına zirvede girdi.
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
Fenerbahçe vs Kayserispor,
Galatasaray vs Fenerbahçe
Fenerbahçe vs İstanbulspor
Galatasaray'ın kalan maçları:
Karagümrük vs Galatasaray
Galatasaray vs Fenerbahçe
Konyaspor vs Galatasaray
PUAN FARKI AÇILDI!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğuna ulaşacak.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Süper Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak şampiyon olacak.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi lazım. Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.