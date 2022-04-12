Futbol tarihinin efsane oyuncularından Didier Drogba, önümüzdeki seçimlerde Fildişili Futbol Federasyonu'nun (FIF) başkanı olmak için yarışmaya hak kazanan altı başkan adayı arasında yer alıyor.

44 yaşındaki eski yıldız, adaylık belgelerini Normalleşme Komitesi'ne sunan adaylar arasındaydı ve sonunda kendisine yarışma için temiz bir sağlık raporu verildi.

Ne söylendi?

Haberi doğrulayan komite Başkanı Mariam Dao Gabala, Africa News tarafından aktarıldığı üzere bir basın toplantısında şunları söyledi:

“Fildişili futbol federasyonu başkanlığı için adaylık başvuruları kapanmıştır. Altı aday belirlendi. Bunlar: Yatte Ellele Jean-Baptiste, Arnaud Aka, Laurent Kouakou, Idriss Diallo, Sory Diabate ve Didier Drogba."

15 Nisan'da açıklanacak tüm yarışmacıların listesi ile Gabala; güvenilir, özgür ve adil bir yarışma sözü verdi.

Gabala, "Bu seçimlere hazırız ve barışçıl bir seçimle Fildişi Sahili'nin iyi bir imajını göstermeliyiz. Kimsenin herhangi bir kriz çıkarmamasını rica ediyorum" dedi.

"Yeni bir soluk getireceğim"

Seçimler 23 Nisan'da yapılacak ve Avrupa'nın en iyi takımları arasında Marsilya, Guingamp ve Galatasaray'da da forma giyen Drogba'ya, seçilmesi halinde Fildişi futboluna yeni bir soluk getirme sözü verdi.

"Sonuna geldik! Seçimlerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Seçilirsem Fildişi futboluna yeni bir soluk getireceğim. Bana güvenin!” dedi.

Droga, diğer tüm yabancı oyunculardan daha fazla gol attığı ve şu anda kulübün tüm zamanların en çok gol atan dördüncü oyuncusu olduğu Chelsea'deki kariyeriyle tanınıyor.

Fildişili efsane, Chelsea taraftarları tarafından 2010-2020 yılları arasında Chelsea’nin en iyisi olarak belirlendi.

Ayrıca, 2006 ve 2009 yıllarında iki kez Afrika'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Kariyeri başarılarla dolu

2002 ve 2014 yılları arasında Fildişi Sahili'nde forma giyen Drogba, 2006'dan Fildişi Sahili takımından emekli olana kadar milli takımın kaptanlığını yaptı.

105 maça çıkan efsane golcü, 65 golle ülkesi adına tüm zamanların en golcü futbolcusu oldu.

Fildişi Sahili'nin, ilk kez Dünya Kupası’na katılmasından büyük bir pay sahibi olan Drogba, aynı zamanda ülkesinin turnuvadaki ilk golünü attı.

Daha sonra 2010 ve 2014 FIFA Dünya Kupalarında, Fildişi Sahili'nin kaptanlığını yaptı.

2006 ve 2012'de Afrika Uluslar Kupası finaline ulaşan Fildişi Sahili takımının da bir parçasıydı, ancak her iki maçta da penaltılarla yenildiler.

Drogba; 8 Ağustos 2014 tarihinde milli takımı bıraktığını açıklarken 2018 yılında 40 yaşındayken profesyonel futboldan emekli oldu.

Fildişili forvetin, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı olma kararı, Barcelona’nın eski yıldızı Samuel Eto'o'nun Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olmasından birkaç ay sonra geldi.

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