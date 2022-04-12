Camp Nou'ya yeniden duygusal bir dönüş yapan Dani Alves, eski takım arkadaşı Lionel Messi’nin “son bir dans” için Barcelona’ya gelmesini teklif etti.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli yıldız, 2021 yazında Barcelona ile sözleşmesini noktalayıp takımdan ayrıldı.

Barcelona’nın o dönemde yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle takımdan ayrılan Messi, bonservissiz olarak PSG’ye transfer oldu.

İşler Messi için Fransa’dayken çoğu zaman iyi gitmedi ve bazı PSG taraftarları kendisini ıslıkladı ve protesto etti.

Bu nedenle Arjantinli süperstarın, PSG’den ayrılıp yeniden Barcelona formasını giyeceği konuşulmaya başlandı.

Alves bir kez daha Güney Amerikalı arkadaşını, birlikte büyük kupalar kazanmaları için İspanya’ya çağırdı.

Ne söylendi?

Sport’a verdiği demeçte Alves, Messi'yi tekrar Barcelona’da görmek isteyip istemediği sorulduğunda şu cevabı verdi:

"Ne düşündüğünü veya ne yapmak istediğini bilmiyorum.

“Son bir dans ve yeniden benimle oynamak için bir yıllığına da olsa geri gelebilir. Neden olmasın ki?

"Buradan daha iyi bir yer yok. Barcelona’dan daha iyi durumda olamaz. O gitti ve deneyim yaşadı. İsterse eve dönme zamanı onun için de gelir.”

Alves takımda kalacak mı?

Messi'yi 2022 yazında Barcelona’ya davet eden Alves’in, bir sonraki sezon Camp Nou'da kalacağının garantisi yok.

Barcelona’dan 5 yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden eski takımına dönen Brezilyalı oyuncu ile kısa vadeli bir sözleşme yapıldı ve bu yaz anlaşma sona erecek.

Kulüp yetkilileri, henüz onunla sözleşme uzatma konusunda görüşmedi.

Yeni şartlar için baskı yapıp yapmayacağı sorulan Alves, "Hayır. İlk geldiğimdeki gibi bu takım için elimden geleni yapacağım ve sonuna kadar savaşacağım.

“Bir görevdeyken, her şeyimle kendimi ona veririm. En iyimi bu takıma vermek istiyorum. Sezon bittiğinde devam edip etmeyeceğimi bana bildirecekler.

"Pişmanlık yok. Artık daha yaşlıyız. Benim için en önemli şey şeffaflık. Gelip yüzüme devam edemeyeceğimi söyleseler de sorun olmaz” dedi.

Alves, kulüp efsanesi Xavi'nin rehberliğinde çalışan gençleşmiş bir kadronun parçası olarak bu sezon Barcelona’nın tekrar yükselişe geçmesine neden oldu.

Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiler.

Daha fazlası için:

ÖZEL | İngiltere’de doğup büyüyen Max Camilleri, Mesut Özil ve Arda Güler sayesinde fanatik bir Fenerbahçe taraftarı oldu