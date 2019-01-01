Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u Almeria'ya kiralıyor
Yorum()
Galatasaray.org
Habertürk' ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu La Liga 2 takımlarından Almeria'ya kiralıyor.
Galatasaray genç futbolcuyu sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sarı- kırmızılı kulübün sezon öncesi kampında da yer alan Ozornwafor, üç hazırlık maçında forma giymişti. Nijeryalı futbolcunun adı Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile de anılıyordu.