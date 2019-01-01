Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u Almeria'ya kiralıyor

Galatasaray, Nijeryalı stoperini Almeria'ya kiralamak için İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı.

Habertürk' ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu 2 takımlarından Almeria'ya kiralıyor.

genç futbolcuyu sezon başında ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Sarı- kırmızılı kulübün sezon öncesi kampında da yer alan Ozornwafor, üç hazırlık maçında forma giymişti. Nijeryalı futbolcunun adı Süper Lig ekiplerinden ile de anılıyordu.