Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı izle

Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar Goal.com.tr'de...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin çarşamba akşamı evinde Adanaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinin ardından gözler şimdi de Galatasaray'a çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde zafer elde edip tur atlamak istiyor. Okan Buruk'un öğrencilerinin bu turda rakibi Ümraniyespor olacak. Google'da kullanıcılar Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta şeklinde aramalar yapıyor. İşte Goal.com.tr farkıyla maçın tüm detayları...

Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında bu akşam Ümraniyespor'u konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Tek maç usulü oynanacak eşleşmede kazanan takım bir üst tura yükselecek. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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