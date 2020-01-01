Galatasaray tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu

Galatasaray, kulüpte 85 kişiye yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

; futbolcular, teknik kadro ve personellere yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan testler sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir."