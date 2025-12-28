Galatasaray transferde gözünü karattı! Okan Buruk bizzat istiyor

Sarı-Kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına devam ederken listenin en tepesine teknik direktör Okan Buruk'un da özel isteğiyle dünyaca ünlü yıldızı aldı. Yönetim, bu transferi bitirmek için görüşmelerine hız verdi.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre Cim Bom, Atletico Madrid’in dünyaca ünlü forveti Griezmann’dan vazgeçmiş değil. Bir süredir Sarı-Kırmızılı kulübün transfer listesinde bulunan 34 yaşındaki futbolcu hem Osimhen’in arkasında 10 numara hem yeri geldiğinde sağ kanatta, hem de bir forvet olarak oynayabildiği için Okan Buruk’un favorileri arasında yer alıyor.

Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda oyuncuyu satmayacağını bildiren Atletico ile tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin son günlerde kadroda revizyona gideceği aktarılıyordu.

Alternatifi de hazır

Öte yandan Icardi’nin durumundaki belirsizlik nedeniyle forvet hattına takviye yapmayı planlayan SarıKırmızılı kulübün gündemine Fransa’dan sürpriz bir isim geldi. Galatasaray’ın, Marsilya forması giyen ve Fransa’da doğmasına rağmen Cezayir Milli Takımı’nı tercih eden Amine Gouiri’yle ilgilendiği öğrenildi.

25 yaşındaki forvet, omuz sakatlığı nedeniyle ekim ayından beri formasından uzak. Önümüzdeki ay itibarıyla saha çalışmalarına başlayacak olan Gouiri’nin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak düşünüldüğü vurgulanıyor.