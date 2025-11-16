Galatasaray transferde gözünü kararttı: Osimhen’den sonra bir dünya yıldızı daha! Dev teklif hazırlandı

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin 1 puan önünde. liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi ve rotayı Serie A ekibinde forma giyen yıldız golcüye çevirdi.

Ligde şampiyonluk için yarışan ve Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 8 hedefi belirleyen sarı-kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ne söylendi?

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için kış transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında ise sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldız oyuncu için 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi.

Performansı

Bu sezon Atalanta formasıyla 10 resmi maça çıkan Ademola Lookman bu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı yaptı.