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Serdar Aziz'den 4 milyon euro talebi

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AA
Serdar Aziz hangi takıma gidecek? Galatasaray'ın oyuncudan istediği miktar belli oldu.

Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Serdar Aziz hangi takıma gidecek?

Transfer döneminin gündemdeki sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Fatih Terim'le yıldızı barışmayan Serdar için Fenerbahçe devrede fakat transfer bir türlü gerçekleşmiyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre , Serdar'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren yöneticiler, oyuncudan 2.4 milyon euro’luk alacaklarından vazgeçmesini istedi ve 3 taksitte ödeme kaydıyla 1.5 milyon euro fesih tazminatı talep etti.

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Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 28 yaşındaki futbolcu bu şartları kabul ederse bonservisini eline alacak.

Serdar Aziz bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı, 2 gol attı.

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