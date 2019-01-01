Galatasaray transfer haberleri: Mangala için son viraj

Stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray, Eliaquim Mangala için girişimlerini sıklaştırdı.

Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar hızlandı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetimden stoper ve forvet mevkilerine ikişer takviye yapılmasını istemesinin ardından hummalı bir çalışma yürüten yönetim rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Manchester City’nin kadrosunda düşünmediği Eliaquim Mangala’yı sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan Galatasaray, hem futbolcuyu hem de kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Habere göre, Manchester City’den yılda net 4 milyon euro ücret alan Malgana'nın altı aylık maliyeti 2 milyon euro’yu buluyor ve sarı kırmızılı kulüp bu ücreti indirmek istiyor. City'nin ise bir bonservis talebinde bulunması beklenmiyor.

Bu sezon A takımda şans bulamayan 27 yaşındaki stoper, Manchester City U23 takımıyla Premier Lig 2'de üç maça çıktı.