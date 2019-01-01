Galatasaray, Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk'le söz kesti

Galatasaray, Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk'ü sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlıyor.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk'ü kadrosuna katıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, uzun süredir Muslera'nın yanına bir kaleci transferi yapmak isteyen ancak geçen sezon sonunda Carrasco'nun ayrılığıyla birlikte son iki transfer sezonunda bu bölgeye takviye yapamayan Galatasaray, Akhisarspor'un başarılı kalecisi Fatih Öztürk'le prensipte anlaştı.

Sezon sonunda Akhisarspor'da bitecek olan sözleşmesini uzatmayan 32 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile söz kestiği ve sarı-kırmızılı ekibin oyuncuya transfer sözü verdiği iddia edildi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamayan Fatih Öztürk, 2015'in yaz transfer döneminde katıldığı Akhisarspor'da dördüncü sezonunu geçiriyor. 1.91'lik deneyimli kaleci daha önce Trabzonspor, 1461 Trabzon, Eyüpspor ve Gölcükspor gibi takımlarda forma giydi.