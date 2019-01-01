Feghouli opsiyondan vazgeçti

Galatasaray'a Cezayirli futbolcusu Feghouli'den müjdeli haber geldi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı ekipten ayrılmayı düşünmüyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Feghouli'nin sözleşmesinde sadece Körfez ülkeleri (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) için geçerli 4 milyon 250 bin euro'luk çıkış opsiyonu mevcut fakat Cezayirli futbolcu, bu opsiyonu kullanmayacak.

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2017-18 sezonu başında Galatasaray'la beş yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, müslüman olması nedeniyle bu ülkelere yönelik özel bir maddeyi sözleşmesine koydurdu. Sarı kırmızılı formayla mutlu olan Feghouli, sezon sonunda bu ülkelerden gelecek olası transfer tekliflerini reddedecek.

Feghouli bu sezon 20 Süper Lig maçında 5 gol attı, 2 asist yaptı.