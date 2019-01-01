Galatasaray'a Batshuayi için iyi haber

Galatasaray'ın ilgilendiği Michy Batshuayi, Valencia'nın sabrını taşırdı. Bu sözler takımın teknik direktörüne ait.

Valencia Teknik Direktörü Marcelino, adı Galatasaray'la anılan Michy Batshuayi'yle yollarını ayırmak istediklerini ifade etti.

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Belçikalı forvet oyuncusu şu ana dek La Liga'da bekleneni veremedi. Takımın Copa del Rey'de Sporting Gijon karşısında elde ettiği 2-1'lik şok yenilgide maça 11'de başladıktan sonra ikinci yarı başlamadan oyundan alınan Batshuayi, kulüpte sabırları taşırmış durumda.

Marcelino, isim vermemiş olsa da, sadece 45 dakika tahammül ettiği Batshuayi'yi "Hücum hattına transfer yapmamız lazım. Bazı arkadaşlarımız için sabrımız tükeniyor." sözleriyle değerlendirdi.

La Liga ekibinin Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Galatasaray bu durumda Chelsea ile temasa geçerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.