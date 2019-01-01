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Galatasaray'da Alan ve Demba Ba transferlerinde son durum ne?

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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Alan Carvalho ve Demba Ba'nın resmi imzalar atıldıktan sonra İstanbul'da takıma katılmaları bekleniyor.

Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'in ilk yarısında gol sorunu yaşayan Galatasaray'da bir numaralı gündemi forvet transferi oluşturuyor.

Sarı kırmzılı yöneticiler, Alah Carvalho ve Demba Ba'yı kadroya katmaya çalışırken, taraftar da bu isimlerin ne zaman kadroya katılacağını merak ediyor.

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İkisi de imzaya hazır

Fanatik'in haberine göre; iki golcü isim de imzalar atıldıktan sonra İstanbul'da takıma katılacak. Sarı kırmızılılar, 12 Ocak'ta Almanya'da oynanacak Leipzig maçının ardından Türkiye'ye dönecek.

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Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi 19 Ocak'ta sona erecek olan Alan, kulübüyle sözleşmelerini daha erken feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba'yı ise sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

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