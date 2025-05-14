Trendyol Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken bu akşam gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonunun sahibi bu akşam belli olacak.
Ligde liderliğini sürdüren ve pazar akşamı Kayserispor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, çifte zafer yaşamak istiyor.
Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açan ve Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçlara ulaşamayan Trabzonspor da taraftarına kupayı hediye etmeyi arzuluyor.
Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Tüm detaylar fanatik.com.tr'de...
Gelecek maç
Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası Final maçında karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Galatasaray-Trabzonspor
14 Mayıs Çarşamba
20.45
ATV