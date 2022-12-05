Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Sarı-kırmızılı ekibin hocası, olmaktan gurur duyduğu yerde ve oldukça motive...

Okan Buruk, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunurken Galatasaray'a geliş sürecinde oğlunun duyduğu heyecandan ve motivasyonunun ne kadar yüksek olduğundan bahsetti.

Sarı-kırmızılı ekibin başında olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Buruk, Ronaldo ile ilgili sorulan soruya da cevap vermeyi ihmal etmedi.

Ne söylendi?

Okan Buruk, "Benim beklentimden çok oğlumun beklentisi vardı. Hep bekledi. Seçimlerde oy bile saydı.

"Onun için çok önemli. Onun da en büyük aşkı Galatasaray...

"Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu artırıyor" diyerek oğluna ve sarı-kırmızılı takıma olan aşkını tekrarladı.

Galatasaray'ın hocası şöyle devam etti: "Olmaktan gurur duyduğum bir yerdeyim. Florya'da, burada, totalde bir aileyiz.

"Öyle kabul ediyoruz. Bu ailenin içinde olmaktan büyük mutluluk, gurur duyuyorum. Hep bunu hayal ettim."

"Ronaldo'nun maçı var"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün "Ronaldo geliyor mu?" sorusuna ise Okan Buruk,

"Ronaldo'nun maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" diyerek esprili bir cevap verdi.