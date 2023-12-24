Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Soyunma odasına girerken bile provokasyon vardı!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçından önce derbinin zorluğundan bahsetti.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor

Okan Buruk için zor maç olacak

Provokasyon olduğunu söyledi

NE OLDU? Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Her iki takımın da aynı puanı var ancak averajı düşük olan Galatasaray ligde ikinci sırada yer alıyor.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a maçtan önce şunları söyledi: "ıllardır yaşadığımız şeyler... Gerçekten çok üzgünüz ve elimizden bir şey gelmiyor. Dualarımız onlarla. Acılarını paylaşıyoruz. İnşallah artık terörün son bulduğu, barışın geldiği ve askerlerimizin katledilmediği bir ortam olur. Fenerbahçe ön alan baskısı ve bitiricilik anlamında önemli bir takım. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Rakibimizin kadrosuna, duruşuna göre organizasyonlarımızı yaptık. Top bizdeyken neler yapacağımızı planladık. Biz de rakibimiz de kazanmak için oynayacak. Özellikle bizim top ayağımızdayken yapacağımız işler... Amacımız kazanarak ayrılmak. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Stadyuma girerken provokasyon yaptılar. Soyunma odalarına girerken bile provokasyon vardı."

İLK 11'LER: İsmail Kartal ile Okan Buruk'un derbi için ilk 11 tercihleri şu şekilde:

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Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ligdeki bir sonraki maçını 7 Ocak'ta İstanbulspor'a karşı oynayacak. Galatasaray ise aynı gün Konyaspor'u konuk edecek.