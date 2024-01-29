Okan Buruk, rekor bonservis ücreti ile Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ile alakalı konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'nin Bayern Münih'e sansasyonel transferinin ardından konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde Fransız sağ bekin gidişini yorumladı.

Okan Buruk ne söyledi?

Tecrübeli teknik direktör, Boey'nin çalışkanlığına vurgu yaparak şu sözleri sarf etti:

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"Sacha Boey, Türk futbol tarihinin en büyük satışı oldu. Galatasaray kulübünü tebrik etmek gerekiyor. Boey hikayesinde birçok insanın emeği var ama en önemlisi onun çalışma azmi ve disiplini. Kendine en çok şansı yaratan kendisiydi. İyi bir örnek oldu.

"Teknik adam olarak üzgünüm, çok önemli bir oyuncumu kaybettim ama bir Galatasaraylı olarak da Galatasaray'ın kazandığı ücret, bizim için çok değerli bir bütçe.

"Herkes mutlu bir şekilde yoluna devam ediyor, o da umarım orada da performansını daha yukarı çeker."