Galatasaray taraftarını sinir krizine sokacak Osimhen çağrısı! 'Umurumda değil, onu istiyoruz'

Premier Lig devinin efsane oyuncusu, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e transfer çağrısında bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'le alakalı dün İngiliz basınında yer alan haberde İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın, yıldız futbolcuyu yazın renklerine bağlamak istediği aktarılmıştı.

Bu açıklama üzerine Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Osimhen'i açık bir şekilde Manchester United'a istedi. Rio Ferdinand da Victor Osimhen konusuna değindi.

Rio Ferdinand Presents isimli YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu şu ifadeleri kullandı:

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"Osimhen'e ihtiyacımız var. Elimizdeki genç golcülere golün nasıl atılacağını gösterecek birine ihtiyacımız var. Evet, Osimhen Premier Lig'de oynamadı ama umurumda değil. Nereye gitse gollerini atmaya devam ediyor."

Tüm gözler onda!

Galatasaray'da Napoli'den kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in yazın nasıl bir transfer hamlesi yapacağı merakla bekleniyor. Yaz aylarında gözler Nijeryalı santrforda olacak.

Piyasa değeri

Victor Osimhen'in sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. 26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 70 milyon euro.