Galatasaray Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor

Galatasaray yeni sezonun transfer planını, Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere göre belirleyecek.

Sabah'ın haberine göre; Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis ve Maicon'u 'a gönderen , sezon sonu için yine bu ülkenin kulüplerinden teklifler bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda devre arasında Al-Ittihad'ın kapısından dönmüştü. 'den Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren menajer William D'Avila, Belhanda'nın da menajerlik haklarını aldı. Körfez ülkerinden talibi olan Faslı 10 numara, 10 milyon Euro üzerinde teklif getirirse satılacak.

Geçen sezon 29 golle kral olan Gomis, yıllık 8 milyon Euro'ya Al-Hilal'e gitti. Galatasaray'daki performansı tatmin etmese de 26 golle krallıkta rakipsiz olan Diagne de, Gomis gibi Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. İstatistiklere önem veren Körfez ülkeleri için Diagne'nin 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücreti sorun değil. Galatasaray, Diagne'yi aldığı fiyata satmaya razı...

Feghouli'nin sözleşmesinde madde var

Müslüman olan Feghouli, Galatasaray'a imza atarken 2018-19 sezon sonu için sözleşmesine Körfez ülkelerinde geçerli 4 milyon 250 bin Euro'luk çıkış opsiyonu koydurdu. Formunun zirvesinde olan Cezayirli yıldıza Suudi Arabistan ve 'dan cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.