Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur deprem izlenimlerini anlattı: "Kocaman bir fuar alanını depo olarak tuttuk"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, deprem bölgesindeki izlenimlerini ve kulübün yardım çalışmalarındaki koordinasyonunu anlattı.

Türkiye şiddetli iki depremle sarsıldı

Kulüpler yardım için seferber oldu

Erden Timur, "Böyle bir afet yok" diyor

NE OLDU? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki şiddetli deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. Spor kulüpleri de depremden etkilenen vatandaşlara yardım uzatabilmek için seferber oldu. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, deprem bölgesindeki izlenimlerinden bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Habertürk'te konuşan Erden Timur şunları söyledi: "Biz alana inmeden depoyu tutup yardım toplama işlerine başlıyoruz. Şehre gittiğimizde bir umutla sağlam bir yer bulmaya çalıştık. Sağlam kalan çok az yer vardı. Böyle bir afet yok. Kocaman bir fuar alanını depo olarak tuttuk. 6 saatte Antakya'yı geçtim. Ayakta kalan binaları sayabiliyordum. Geçmişteki depremlerle kıyaslanamaz bir boyut. Ciddi bir çaresizlik oluyor. Hatay'da ilk gün çok az insan vardı. Yüzlerce araçla dağıtım yapıyorsunuz ama ulaşma ihtimaliniz çok zor. Her şirketin arama-kurtarma eğitimleri vermesi lazım."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Ayrıca Erden Timur şunları dile getirdi: "Bir noktadan sonra yardımı koordine etmek zor. Normalde yerelle birlikte onu koordine ediyoruz ama yerel yok. Hatay'da kimse yok. En çok yardım Hatay'daydı. Toplumun duyarlılığı inanılmaz. Depremde açık ara en kötü durumda olan yer Hatay'dı. Antakya diye bir şey kalmamış. Mümkün olduğu kadar mobil tuvalet gerekiyor. Şiddetli deprem birçok altyapıyı da yok etmiş durumda. En önemli şey barınma. Salgın hastalık bir risktir. Onu önleyip ondan sonra diğer şeyleri konuşmamız lazım."